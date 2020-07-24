«Формула-1» отменила сразу четыре этапа

«Формула-1» решила в этом году не проводить гоночные этапы в Бразилии, США, Мексике и Канаде. Причиной стали ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом.

«Мы хотим отдать должное нашим партнерам в Северной и Южной Америке и с нетерпением ждем возможности вернуться туда в следующем сезоне, когда они снова смогут порадовать миллионы поклонников по всему миру», — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

В пресс-службе автогоночной серии отметили, что причиной отмены соревнований стала изменчивая природа продолжающегося распространения коронавируса. Кроме того, сказались локальные ограничения и необходимость обеспечения безопасности. Решение руководство «Формулы-1» приняло после переговоров в партнерами.

Изначально провести гонку в Канаде планировали 14 июня. Этапы в США, Мексике и Бразилии наметили на 25 октября, 1 и 15 ноября соответственно. Заезд в Канаде перенесли на неопределенный срок. Сейчас в календаре «Формулы-1» отмечено 13 этапов, из которых три уже прошли. Заезды в Германии пройдут 9–11 октября, в Португалии — 23–25 октября, а в Италии — 31 октября—1 ноября.