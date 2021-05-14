«Формула-1» отменила Гран-при Турции

Гран-при Турции «Формулы-1» отменили из-за пандемии коронавируса. Турецкий этап должен был заменить Гран-при Канады, который не смог состояться из ковида.

Обновленный календарь со всеми изменениями опубликовали сегодня на сайте чемпионата. Согласно новому расписанию, Гран-при Франции пройдет 18–20 июня. Вместо турецкого Гран-при будет еще один австрийский этап. С 25 по 27 июня пройдет Гран-при Штирии, а с 2 по 4 июля — второй этап в Австрии.

Как сообщала «Газета.ru», турецкий этап «Формулы-1» проводился с 2005 по 2011 год. В прошлом году страну вернули в календарь из-за отказа нескольких стран принять соревнования в условиях пандемии COVID-19.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что в скором времени в стране отменят локдаун, потому что ситуация с заболеваемостью улучшается. Россия до 1 июня приостановила полеты в эту страну из-за неблагоприятной эпидемической обстановки.