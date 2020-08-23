Формат «финала восьми» в футбольных еврокубках задумали сохранить

Уже осенью UEFA обсудит вопрос сохранения формата «финала восьми» для Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщил президент спортивной организации Александр Чеферин.

Президент UEFA отметил, что считает более интересным противостояние в одной игре, чем в двух. По его словам, «финал восьми» стал положительной вещью, которая появилась из-за пандемии коронавиурса. При этом он подчеркнул, что сейчас сложно добавить «финал восьми» в календарь матчей.

«У нас не было другого варианта, кроме как использовать эту систему. Оказалось, что такая система даже лучше. Но людям понравилось смотреть матчи, в которых решается все и где каждый клуб может одержать победу. Мы рассмотрим эту идею на будущее. В сентябре или октябре мы серьезно подумаем над этим», — привело слова Чеферина Associated Press.

Пандемия коронавируса изменила формат проведения еврокубков. Клубы временно перешли от противостояния в двух играх к одной. Сегодня, 23 августа, пройдет финал Лиги чемпионов. На поле встретятся французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и германская «Бавария».