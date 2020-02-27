Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена России

Журналисты издания составили рейтинг, исходя из информации о доходах спортсменов в 2010–2019 годах. Речь идет об их заработках за победы на турнирах, спонсорские сделки, профессиональные контракты, бонусы без учета налогов. За прошедшие десять лет 32-летняя Шарапова заработала 325 миллионов долларов. Из них 38,8 миллиона она получила за соревнования. В основном теннисистка обогащалась за счет рекламных контрактов.

На втором месте Forbes оказался хоккеист Александр Овечкин с 136,9 миллиона долларов, на третьем — хоккеист Евгений Малкин с 94,6 миллиона долларов. Следующие места в рейтинге достались баскетболисту Тимофею Мозгову (72 миллиона), хоккеисту Илье Ковальчуку (72 миллиона), его коллегам Павлу Дацюку (63,6 миллиона) и Александру Радулову (58,5 миллиона), футболисту Юрию Жиркову (49,7 миллиона), хоккеисту Сергею Бобровскому (44,4 миллиона), футболисту Андрею Аршавину (43,3 миллиона).

В среду, 26 февраля стало известно, что Мария Шарапова уходит из большого спорта. Теннисистка объяснила, что причиной завершения карьеры стало множество травм.