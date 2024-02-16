Спорт 16 февраля 2024, 17:46 Footmercato: тренер «Байера» Алонсо может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне

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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить футбольный клуб «Ливерпуль» в следующем сезоне. Об этом сообщил сайт Footmercato.

Отмечается, что Алонсо является приоритетным вариантом для английского клуба на замену уходящему в конце сезона Юргену Клоппу.

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Как сообщил RT,под руководством Клоппа «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, Суперкубка УЕФА и Кубка футбольной лиги.