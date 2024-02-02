02 февраля 2024, 13:09
Football Insider: «Ливерпуль» намерен сохранить Салаха и ван Дейка после ухода главного тренера
Издание Football Insider сообщило, что руководство «Ливерпуля» намерено сделать все возможное для удержания в команде 31-летнего нападающего Мохамеда Салаха и 32-летнего защитника Вирджила ван Дейка после ухода Юргена Клоппа.
Игроки начали думать о смене команды, когда Юрген Клопп оставил пост главного тренера, написал сайт kp.ru.
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Контракты обоих игроков рассчитаны до 30 июня 2025 года.
Футбол
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