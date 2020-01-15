ФОК «Водник» достроят в Петропавловске-Камчатском к 2021 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Водник» станет одним из крупнейших спортивных объектов Петропавловска-Камчатского. Площадь двухэтажного ФОКа составит 5,8 тысячи квадратных метров. Здесь будут находиться залы с тренажерами, зал для спортивных состязаний с трибуной на 550 мест, помещения для занятий боксом и аэробикой, а также два бассейна: взрослый и детский.

«Когда мы запланировали построить здесь ФОК, я обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. В правительстве нас поддержали, и на сегодняшний день на возведение объекта выделены федеральные средства в общем объеме порядка 750 миллионов рублей. Это очень важное для нас решение. Кроме того, часть средств на строительство мы направляем из краевого бюджета», — сказал Губернатор Камчатского края.

«Есть еще один проект — строительство ФОКа на 4-м километре, где также предусмотрено софинансирование, которое мы рассчитываем получить», — добавил Владимир Илюхин.

«ФОК „Водник“ будет сдан в 2021 году. Ориентировочно весной этого года начнем строительство катка на месте бывшего стадиона „Молодежный“, и я рассчитываю, что уже к декабрю этого года каток будет подведен под кровлю. Помимо этого, закуплены порядка 10 ледовых площадок с искусственным льдом, которые будут установлены и здесь, в Петропавловске-Камчатском, и в Елизове», — поделился планами губернатор.

Субсидии на строительство спортивных объектов в Петропавловске-Камчатском выделили в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта». С 2020 по 2022 год 12 регионам России предоставят субсидии для софинансирования создания и модернизации спортивных объектов региональной и муниципальной собственности. В 2020 году они составят 7,9 миллиарда рублей, а в 2021 году — 3,2 миллиарда рублей.