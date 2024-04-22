Спорт 22 апреля 2024, 12:37 Focus: «Бавария» может назначить Юргена Клоппа на пост главного тренера

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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет английский клуб по завершении сезона. Как будет дальше развиваться карьера спортсмена, рассказал Focus.

Так, Клопп может стать главным тренером мюнхенской «Баварии». Администрация ФК рассматривает вариант с его назначением летом 2025 года.

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Уже решено, что Томас Тухель оставит соответствующий пост. Немецкий клуб впервые за последние 11 лет не стал чемпионом Бундеслиги, добавил сайт kp.ru.