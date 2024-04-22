22 апреля 2024, 12:37
Focus: «Бавария» может назначить Юргена Клоппа на пост главного тренера
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет английский клуб по завершении сезона. Как будет дальше развиваться карьера спортсмена, рассказал Focus.
Так, Клопп может стать главным тренером мюнхенской «Баварии». Администрация ФК рассматривает вариант с его назначением летом 2025 года.
Реклама
Уже решено, что Томас Тухель оставит соответствующий пост. Немецкий клуб впервые за последние 11 лет не стал чемпионом Бундеслиги, добавил сайт kp.ru.
Футбол
Реклама
Реклама