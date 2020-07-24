ФНЛ на один сезон расширят до 22 команд

В ведомстве отметили, что это решение принято только на один сезон. Розыгрыш ФНЛ стартует 1 августа и закончится 16 мая. По решению исполкома в нем примет участие клуб «Алания» из Владикавказа.

После финала шесть команд, занявших последние строки турнирного списка, перейдут в нижний дивизион — Профессиональную футбольную лигу. Оттуда в ФНЛ поднимутся четыре победителя финальных соревнований.

По итогам прошлого сезона в Футбольной национальной лиге в премьер-лигу перешли команды «Ротор» из Волгограда и подмосковные «Химки». Последним предстоит сразиться за Кубок России с петербургским «Зенитом». Министр спорта Московской области Роман Терюшков пожелал команде порвать в матче соперников.