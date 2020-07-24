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    24 июля 2020, 15:12

    ФНЛ на один сезон расширят до 22 команд

    Анатолий Минкин

    Количество клубов, принимающих участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ), увеличат с 20 до 22. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.

    В ведомстве отметили, что это решение принято только на один сезон. Розыгрыш ФНЛ стартует 1 августа и закончится 16 мая. По решению исполкома в нем примет участие клуб «Алания» из Владикавказа.

    После финала шесть команд, занявших последние строки турнирного списка, перейдут в нижний дивизион — Профессиональную футбольную лигу. Оттуда в ФНЛ поднимутся четыре победителя финальных соревнований.

    По итогам прошлого сезона в Футбольной национальной лиге в премьер-лигу перешли команды «Ротор» из Волгограда и подмосковные «Химки». Последним предстоит сразиться за Кубок России с петербургским «Зенитом». Министр спорта Московской области Роман Терюшков пожелал команде порвать в матче соперников.

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