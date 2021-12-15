«Флорида» проиграла «Оттаве» со счетом 8:2

В ходе матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» проиграла «Оттаве Сенаторз». Об этом сообщил RT.

Встреча прошла на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в городе Санрайз (США). Игра завершилась счетом 8:2 в пользу гостей.

Российский защитник Никита Зайцев, который выступал за победивший клуб, совершил результативную передачу. На льду он находился 23 минуты 38 секунд. Артем Зуб, также российский спортсмен, результативными действиями не отличился.