Флойд Мейвезер и блогер Логан Пол сразятся 6 июня в Майами

Американский боксер Флойд Мейвезер подтвердил информацию, что бой между ним и популярным на платформе YouTube блогером Логаном Полом состоится. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на инстаграм бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях.

Бой двух мужчин пройдет 6 июня. Местом проведения состязания выбрали город в штате Флорида Майами.

Также имеется информация о том, что оппонент Мейвезера участвовал всего в одном состязании, где проиграл блогеру KSI в ноябре 2020 года.

YouTube-каналом Пола на сегодняшний день интересуются более 20 миллионов подписчиков.