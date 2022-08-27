Флаг Андорры случайно вывесили над российским гонщиком на гонках «Формулы-3»

Флаг Андорры по ошибке вывесили над российским гонщиков Александром Смоляром на гонках «Формулы-3» в Бельгии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемония награждения победителя и призеров первой гонки седьмого этапа чемпионата «Формулы-3» прошла на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Российский гонщик Александр Смоляр выиграл бронзу. Но в протоколе его национальность обозначена аббревиатурой AND — Authorised Neutral Driver (допущенный нейтральный пилот).

Во время награждения на этапах в Венгрии и Бахрейне вместо флага России над гонщиком был белый флаг.

Смоляр занимает седьмое место в зачете пилотов (71 очко). Ранее он пропустил Гран-при Великобритании на трассе «Сильверстоун» из-за проблем с визой, его заменил румын Филип Угран.

В прошлом году Александр Смоляр рассказал, что у него нет ни водительских прав, ни машины. При этом он хотел бы исправить данный недочет, так как устал ездить на метро.