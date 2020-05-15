ФК «Урал» готов к возобновлению чемпионата России по футболу
Пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских обсудил с «Политикой сегодня» решение Российского футбольного союза возобновить розыгрыш национального чемпионата с 21 июня.
Отмечается, что «Урал» готов играть «на всех фронтах». Это будет напряженный период, поскольку команде нужно будет отыграть за месяц девять матчей.
«Изначально и премьер-лига, и РФС проговаривали, что они настроены на доигровку сезона — это было приоритетным вариантом. <…> И пока реализуется оптимистичный сценарий. Но различных сложностей достаточно, поэтому надо ждать их разрешения», — резюмировал Медведевских.