Спорт 04 августа 2023, 20:29 ФК ЦСКА подписал контракт с Аббосбеком Файзуллаевым

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Московский ЦСКА сообщил о переходе узбекского вингера «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева. Об этом сообщил «КП Спорт».

Контракт со спортсменом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления. Ему присвоили 21-й номер. Трансфер произошел с задержкой, так как клуб не мог оплатить процедуру из-за американских санкций.

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Файзуллаев отличился 10-ю голами и тремя ассистами в 41 матче за «Пахтакор». В 2023 году он выступал за сборную Узбекистана.