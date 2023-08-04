04 августа 2023, 20:29
ФК ЦСКА подписал контракт с Аббосбеком Файзуллаевым
Московский ЦСКА сообщил о переходе узбекского вингера «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева. Об этом сообщил «КП Спорт».
Контракт со спортсменом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления. Ему присвоили 21-й номер. Трансфер произошел с задержкой, так как клуб не мог оплатить процедуру из-за американских санкций.
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Файзуллаев отличился 10-ю голами и тремя ассистами в 41 матче за «Пахтакор». В 2023 году он выступал за сборную Узбекистана.
ЦСКА
Футбол
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