ФК «Тамбов» заключил контракт с украинским форвардом

Уточняется, что футболист будет выступать за команду под седьмым номером. Два последних сезона спортсмен играл за донецкий «Олимпик». В составе этой команды он забил пять мячей за 52 матча.

Ранее форвард выступал за такие украинские клубы как «Черноморец» и «Говерла», пишет газета «Аргументы и факты».

Накануне сообщалось, что контракт с ФК «Тамбов» подписал двукратный чемпион РФ по футболу, вратарь Сергей Рыжиков. С 2018 года он играл за «Крылья Советов».