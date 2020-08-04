facebook_pixel
    04 августа 2020, 15:57

    ФК «Тамбов» заключил контракт с украинским форвардом

    Полина Петрова

    Представители футбольного клуба «Тамбов» заключил контракт с форвардом из Украины Виталием Балашовым, сообщили на сайте ФК.
    ФК «Тамбов» заключил контракт с украинским форвардом

    Уточняется, что футболист будет выступать за команду под седьмым номером. Два последних сезона спортсмен играл за донецкий «Олимпик». В составе этой команды он забил пять мячей за 52 матча.

    Ранее форвард выступал за такие украинские клубы как «Черноморец» и «Говерла», пишет газета «Аргументы и факты».

    Накануне сообщалось, что контракт с ФК «Тамбов» подписал двукратный чемпион РФ по футболу, вратарь Сергей Рыжиков. С 2018 года он играл за «Крылья Советов».

    Новости SMI.FM