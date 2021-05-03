ФК «Тамбов» расформируют после проигрыша «Ростову»

Футболисты «Тамбова» проиграли «Ростову» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. После вылета из РПЛ команду расформируют, заявила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

«Нигде мы не будем выступать. Мы не подавали документы на лицензирование, клуб не соответствует ни одному критерию. Все, конец истории. „Тамбов“ потеряет статус профессионального футбольного клуба», — привело слова Коноваловой РИА «Новости».

Гендиректор добавила, что к концу мая клуб погасит часть долгов. За проведенные матчи «Тамбов» получит деньги от РПЛ, но, по словам Коноваловой, ситуацию это не спасет.

«Долги останутся большими в любом случае. То, что мы сейчас гасим, даже половины нет [от общей суммы задолженности]. Так что клуб вряд ли сможет погасить все свои долги», — заключила она.

Футбольный клуб зимой подал заявление о банкротстве в арбитражный суд Тамбовской области. Согласно материалам дела, «Тамбов» задолжал кредиторам порядка 537 миллионов рублей. В воскресенье, 2 мая, «Тамбов» проиграл «Ростову» со счетом 0:2 и вылетел из РПЛ.