ФК «Спартак» выставил ролик в TikTok по случаю перехода Урунова

На кадрах спортсмен предстает в форме столичной команды. Уточняется, что в прошлом сезоне футболист принял участие в десяти матчах. В них он не отметился результативными действиями, пишет «Газета.ру».

Урунов начал свою карьеру в молодежных узбекистанских командах «Навои» и «Пахтакора». Три года назад он стал игроком клуба «Навбахор» из Намангана. Футболист выступал за команду до прошлого года. Он сыграл в чемпионате 51 матч и забил три мяча.

Летом 2019 года перешел в ташкентский «Локомотив». Зимой нынешнего года молодой человек подписал контракт с ФК «Уфа» до 30 июня 2024 года. В июне и июле он стал лучшим игроком «Уфы» по результатам голосования болельщиков. В одном из интервью Урунов заявил, что хотел бы перейти в «Реал Мадрид», «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что представители футбольного клуба «Тамбов» заключили контракт с форвардом из Украины Виталием Балашовым.