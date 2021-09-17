ФК «Спартак» прокомментировал информацию о новом контракте Бакаева

Начальник пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал сообщение о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев запросил повышение зарплаты в два раза. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Зеленов отметил, что на данный момент клуб планирует предложить спортсмену пролонгацию контакта. Однако обратил внимание на тот факт, что подробная информация о соглашении не раскрывается, передали Nation News.

«Условия раскрывать, разумеется, не будем. Комментировать слухи о требованиях со стороны игрока — тоже», — заявил пресс-секретарь.