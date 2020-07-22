ФК «Спартак» пожаловался в РФС на судейство спорных моментов

Представители клуба заявили, что рассчитывали на изменение ситуации с судейством в лучшую сторону после прихода Кашшаи. По их словам, в весенней части сезона столичный ФК постоянно становился объектом спорных моментов, информирует «Вечерняя Москва».

«В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака», — отметили в письме.

Так, решения судей повлияли на результаты матчей с «Локомотивом» и «Сочи», они завершились со счетом 1:1 и 0:1 соответственно. Помимо прочего, был отменен гол в игре с «Тамбовом». Уточняется, что в этой встрече не работала система видеоповторов.

Еще несколько спорных моментов было в кубковой игре с «Зенитом». После встречи «Спартак» попросил судейский комитет РФС оценить четыре эпизода.