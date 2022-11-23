Спорт 23 ноября 2022, 00:54 ФК «Сочи» определился с новым наставником команды

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Пост главного тренера «Сочи» займет Курбан Бердыев, который ранее работал с «Рубином» и «Ростовом». Об этом написала «Свободная пресса».

По словам инсайдера, за кандидатуру Бердыева высказались лидеры клуба, многие из которых тренировались ранее под его руководством.

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Сейчас специалист возглавляет иранский «Трактор». У него имеется договоренность с руководством команды: в соответствии с ней он может расторгнуть договор без выплаты неустойки, если ему предложат работу в РПЛ.

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