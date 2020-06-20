ФК «Сочи» извинился перед «Ростовом» за мем «школьник в болоте»

«Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину, и не только перед „Ростовом“, но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас», — сказал он.

По его словам, если бы в клубе могли предугадать последствия, то никто бы ни за что не опубликовал этот мем. Поэтому Груднев извинился перед всеми.

Сотрудники пресс-службы «погорячились», добавил пресс-атташе. То, «как это было подано в СМИ», не отражает ценностей клуба «Сочи» и профессиональную этику коллектива.

Ранее «Сочи» опубликовал пост со следующими словами: «Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой».

Первый матч чемпионата России состоялся 19 июня после трехмесячного перерыва из-за коронавируса. На поле вышли клубы «Ростов» и «Сочи». За несколько дней до начала соревнования сразу у шести спортсменов «Ростова» выявили инфекцию, из-за чего основной состав и их тренера посадили на карантин.

Клуб пытался договориться с «Сочи» о переносе игры, но соперники отказались. В связи с этим против них вышел самый молодой состав за всю историю Российской премьер-лиги. Старшему игроку «Ростова» исполнилось 19 лет, младшему — 17. До этого подростки ни разу не играли в РПЛ. «Сочи» разгромил соперника со счетом 10:1. Несмотря на это, вратарь «Ростова» Денис Попов установил рекорд по сейвам.