ФК «Рубин» возобновит тренировки

Решение о возобновлении тренировок приняло руководство клуба. До этого исполком Российского футбольного союза (РФС) объявил о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), а власти Татарстана разрешили профессиональным клубам проводить тренировки.

«Руководством и тренерским штабом ФК ‘’Рубин’’ принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер», — говорится в сообщении «Рубина».

В клубе также работают иностранные футболисты, которые пока что находятся за границей. Спортсмены присоединятся к команде сразу после получения разрешения на въезд в Россию.

Игры РПЛ возобновятся с 21 июня 2020 года. Оставшиеся игры чемпионата проведут до 22 июля.

Ранее из-за распространения коронавируса РФС приостановил все спортивные соревнования по футболу под эгидой организации сначала до 10 апреля, а потом до 31 мая.