  • ФК «Рома» решил купить полузащитника «Локомотива»

    11 октября 2019, 20:40

    Алена Макаренко

    Итальянский футбольный клуб «Рома» задумался над приобретением полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
    ФК «Рома» решил купить полузащитника «Локомотива»

    Руководство «Ромы» следит за работой 29-летнего поляка и хочет заключить с ним зимой контракт. В Риме за футболиста готовы отдать 20 миллионов евро. При этом сам спортсмен отказался менять клуб.

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    Крыховяк перешел в «Локомотив» летом 2018 года из французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Сначала он выступал на правах аренды, а потом «железнодорожники» купили его за 12 миллионов евро. В текущем сезоне футболист сыграл в 14 матчах, во время которых забил шесть голов и сделал три результативных передачи.

    Контракт Крыховяка с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года.