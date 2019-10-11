ФК «Рома» решил купить полузащитника «Локомотива»

Руководство «Ромы» следит за работой 29-летнего поляка и хочет заключить с ним зимой контракт. В Риме за футболиста готовы отдать 20 миллионов евро. При этом сам спортсмен отказался менять клуб.

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Крыховяк перешел в «Локомотив» летом 2018 года из французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Сначала он выступал на правах аренды, а потом «железнодорожники» купили его за 12 миллионов евро. В текущем сезоне футболист сыграл в 14 матчах, во время которых забил шесть голов и сделал три результативных передачи.

Контракт Крыховяка с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года.