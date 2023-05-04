Спорт 04 мая 2023, 16:15 ФК «Новосибирск» расторг контракт с главным тренером Денисом Бояринцевым

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Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Новосибирск». Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу команды.

Бояринцев продержался на посту главного тренера пять месяцев, с конца ноября прошлого года по май 2023 года. Под его руководством команда сыграла пять матчей, и лишь в одном одержала победу.

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Несмотря на не самые успешные результаты, при Бояринцеве футболисты попали в первую шестерку команд группы № 4 Второй лиги.