ФК «Нижний Новгород» изъявил желание подписать Черышева

Гендиректор футбольного клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов признался «Чемпионату», что хотел бы подписать хавбека Дениса Черышева, который покинул испанскую «Валенсию».

«Хотел бы пригласить Дениса Черышева в „Нижний Новгород“. И хотел бы именно из-за того, что он нижегородец и сильный футболист», — цитирует топ-менеджера «Свободная пресса».

По его словам, надо трезво оценить и понять, есть ли у клуба возможность пригласить такого футболиста, как Черышев.

Уточняется, что полузащитник перешел в «Валенсию» из мадридского «Реала» на правах аренды зимой 2016 года, а летом ушел из команды. Спустя два года он вернулся в клуб, перейдя снова на правах аренды, но уже из «Вильярреала».