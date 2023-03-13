Спорт 13 марта 2023, 18:48 ФК «Милан» назвал фейком информацию об интересе к Эдуарду Сперцяну

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ФК «Милан» не собирается покупать футболиста сборной Армении и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу итальянской команды.

«Информация о том, что мы заинтересованы в Сперцяне — фейк», — сказали представители ФК «Милан».

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Как добавил RT, ранее появилась информация об интересе итальянцев к полузащитнику «Краснодара». Писали даже, что «Милан» готов купить армянского футболиста за восемь миллионов евро.

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