ФК «Кубань» выставил свой бренд на торги

На продажу выставлены товарные знаки футбольного клуба «Кубань», который признали финансово несостоятельным в 2018 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт банкротств.

«Предметами аукциона являются: лот № 1 (товарный знак с номером регистрации 215417, начальная цена лота — 205 тыс. рублей); лот № 2 (товарный знак с номером регистрации 299595, начальная цена лота — 530 833 рубля)», — говорится в сообщении. По данным издания, конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб „Кубань“» Евгений Слушкин указан в качестве организатора торгов. Отмечается, что лоты представляют собой эмблемы команды.