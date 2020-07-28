facebook_pixel
    28 июля 2020, 10:00

    ФК «Крылья Советов» сообщил о назначении нового главного тренера

    Полина Петрова

    Представители самарского футбольного клуба «Крылья Советов» объявили о назначении нового главного тренера. Пост займет Игорь Осинькин, сообщили на официальном сайте клуба.
    ФК «Крылья Советов» сообщил о назначении нового главного тренера

    «С сегодняшнего дня Осинькин приступит к работе с „Крыльями Советов“ вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом», — уточнили в публикации.

    Осинькин известен по своей работе в московском «Чертаново», который он возглавлял с 2016 года. Так, в прошлом сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги клуб стал третьим в турнирной таблице, информирует «Газета.ру».

    Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» намерены получить большую группу футболистов команды «Чертаново».

    Новости SMI.FM