ФК «Крылья Советов» сообщил о назначении нового главного тренера
Представители самарского футбольного клуба «Крылья Советов» объявили о назначении нового главного тренера. Пост займет Игорь Осинькин, сообщили на официальном сайте клуба.
«С сегодняшнего дня Осинькин приступит к работе с „Крыльями Советов“ вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом», — уточнили в публикации.
Осинькин известен по своей работе в московском «Чертаново», который он возглавлял с 2016 года. Так, в прошлом сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги клуб стал третьим в турнирной таблице, информирует «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» намерены получить большую группу футболистов команды «Чертаново».