ФК «Крылья Советов» намерен получить 1,5 млн евро за Чернова

Игрока может взять зимой один из клубов — «Локомотив» или «Спартак». Однако «Крылья» готовы отдать 23-летнего Чернова за 1,5 миллиона евро. Текущий контракт футболиста с клубом закончится летом 2022 года.

Футболист перешел в «Крылья Советов» из ЦСКА минувшим летом за 500 тысяч евро. За «армейцев» Никита Чернов редко играл, на его счету было 20 матчей. Ранее он также выступал на правах аренды за «Балтику», «Енисей» и «Урал».