Спорт 28 июля 2023, 07:17 ФК «Краснодар» проиграл на своей площадке впервые за 9 месяцев ФК «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в матче Кубка России Unsplash

Читать 360tv в

В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. Для южан это первое домашнее поражение за последние девять месяцев, сообщил «Чемпионат».

Матч прошел на стадионе ФК «Краснодар» и завершился в пользу гостей. Счет открыл на 21-й минуте Роман Зобнин, затем на 67-й минуте забил гол его коллега по команде Тео Бонгонда. На 44-й минуте за грубую игру удалили с поля капитана хозяев Эдуарда Сперцяна. К концу игры Кади Боржес забил единственный гол в ворота «Спартака».

Реклама

Последним домашним поражением для ФК «Краснодар» завершилась встреча с «Зенитом» в 15-м туре Российской премьер-лиги, он проиграл со счетом 1:0. По итогам сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ и дошла до финала Кубка России, но уступила ЦСКА.