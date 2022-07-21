ФК «Красава» покинул Россию

Футбольный клуб «Красава», который принадлежит бывшему ведущему «Матч ТВ», блогеру Евгению Савину, покинул Россию. Команда приняла решение переехать на Кипр. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на социальные сети знаменитости.

«Организация FC Krasava Ltd вчера прошла регистрацию на Кипре и достигла договоренности о покупке клуба из Лимасола FC Eny Ypsonas, выступающего во втором дивизионе Кипра», — рассказал Савин.

Новое название команды — FC Krasava — Eny Ypsonas. В дальнейшем его планируют изменить. Ранее клуб являлся членом третьего дивизиона в российском футболе ФНЛ-2.

Причиной переезда послужило то, что члены клуба отказались поддерживать Россию в связи со спецоперацией на Украине.