12 января 2023, 22:19
ФК «Химки» и хавбек Глушаков расторгли договор
Футбольный клуб «Химки» решил расторгнуть контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщило РИА «Новости».
Глушаков поблагодарил руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за время, которое он провел в «Химках». Футболист пожелал им побед и большой удачи.
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«Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу», — добавил Глушаков.Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что хавбек перешел в подмосковный клуб осенью 2020 года в статусе свободного агента. Он отыграл за команду 67 матчей. Ему удалось забить 15 голов и отметиться пятью результативными передачами.
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