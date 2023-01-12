Спорт 12 января 2023, 22:19 ФК «Химки» и хавбек Глушаков расторгли договор

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Футбольный клуб «Химки» решил расторгнуть контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глушаков поблагодарил руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за время, которое он провел в «Химках». Футболист пожелал им побед и большой удачи.

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«Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу», — добавил Глушаков.

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