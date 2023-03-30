Спорт 30 марта 2023, 16:52 ФК «Химик» из Нижнего Новгорода вернулся в Первенство России

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Футбольный клуб Химик», базирующийся в Дзержинске, возвращается в Первенство России. В воскресенье, 2 апреля, команда сыграет с «Ядром» в Петербурге. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Как рассказали в пресс-службе футбольного клуба, 9 апреля состоится домашний матч команды с московской «Родиной-м».

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После завершения осенних матчей из команды ушло пять игроков, однако клубу удалось за зиму найти семь новых футболистов. Сейчас «Химик» находится на 10-м месте во второй подгруппе.