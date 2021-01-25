ФК «Фиорентина» показал фото счастливого Кокорина с семьей

«По пути во Флоренцию», — подписан пост.

Еще в прошлый четверг «Спартак» сообщил, что в ближайшее время 29-летний форвард отправится в Италию на медицинское обследование, и в случае его успешного прохождения подпишет с «Фиорентиной» контракт на 3,5 года.

Сумма трансфера известного футболиста, по предварительным данным, составит 4,5 миллиона евро. Уже завтра запланирована первая тренировка Кокорина в составе «Фиорентины».

Главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли заявил изданию Firenze Viola, что в клубе рассчитывают побеседовать с Кокориным после подписания всех документов.

Экс-полузащитник клуба из Флоренции Андрей Канчельскис ранее посоветовал российскому футболисту выкладываться на полную, иначе он может столкнуться с проблемами. Болельщиков «Фиорентины» он назвал своеобразными — у них горячий темперамент и большая любовь к клубу.

Член комитета по этике Российского футбольного союза Владимир Созин считает, что переход Кокорина в итальянский клуб позволит понять ему, что он еще футболист. Более того, это даст ему хорошую международную практику.