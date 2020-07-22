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    22 июля 2020, 16:03

    ФК «Эдмонтон Эскимос» сменит название из-за обвинений в расизме

    Полина Петрова

    Клуб Канадской футбольной лиги «Эдмонтон Эскимос» поменяет название по причине обвинений в расизме, сообщает портал TMZ.
    ФК «Эдмонтон Эскимос» сменит название из-за обвинений в расизме

    Как посчитали жители Канады, слово «эскимос» является оскорбительным для коренных жителей Канады. В настоящий момент клуб называется «Эдмонтон». Позже будет выбрано новое имя, информирует «Газета.ру».

    Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» также пообещал сменить название из-за расизма.

    Ранее «360» сообщал, что власти американского города Ашвилл в штате Северная Каролина извинились за роль города в рабстве и дискриминации. Помимо прочего, они проголосовали за выплату репараций чернокожим.

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