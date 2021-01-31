ФК «Барселона» подаст в суд на газету из-за слива контракта Месси

Футбольный клуб «Барселона» подаст иск против испанской газеты El Mundo, которая опубликовала конфиденциальные подробности контракта аргентинца Лионеля Месси. Тот был заключен в 2017 году.

Журналисты написали, что получили копию контракта нападающего и капитана «Барселоны». Представители СМИ назвали сделку крупнейшей в истории спорта. Гонорар Месси составляет 555 миллионов евро, то есть 168 миллионов в год.

Контракт футболиста подписан на четыре сезона при соблюдении ряда условий. Месси согласовал его в ноябре 2017 года. Срок договоренности истекает 30 июня 2021-го. После этого нападающий покинет клуб, если не будет заключена новая договоренность.

Футболист пытался покинуть клуб летом 2020 года. Он утверждал, что пункт в сделке позволял ему уйти без отступных. Однако позже Месси передумал.

В свою очередь, спортсмен намерен подать в суд на руководителей «Барселоны» из-за утечки информации о его зарплате в СМИ. Юристы аргентинца готовят иски против бывшего президента ФК Хосепа Марии Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау, а также и. о. президента клуба Карлеса Тускетса. Причина иска: контракт, защищенный положениями о конфиденциальности, превратился в достояние общественности.

Кроме того, в ближайшее время 33-летний Месси планирует заявить об уходе из испанского клуба, сообщила Don Balon. Спортсмен считает, что кто-то в клубе предал его и рассказал прессе подробности его контракта.