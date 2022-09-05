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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Раменках

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В московском районе Раменки откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Он будет располагаться вместо снесенного здания спортивно-оздоровительного комплекса «Раменки». Об этом сообщило ИА НСН.

«В настоящий момент уже выполнено устройство ферм в зоне бассейна, а также завершены монолитные работы по возведению 2-го этажа, строители приступили к армированию стен и колонн 3-го этажа», — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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Он подчеркнул, что основные работы планируют завершить в 2023 году. Комплекс будет занимать площадь в 6 тысяч квадратных метров. На его территории будут располагаться игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса, буфет. Всего заведение сможет принять в себя 180 человек.

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