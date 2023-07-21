Спорт 21 июля 2023, 16:48 Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на юге Москвы

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Спортивный комплекс появится в московском районе Южное Чертаново на улице Газопровод в пешей доступности сразу от двух станций метро. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Планируется, что новый комплекс ежедневно смогут посещать до 1,3 тысячи человек. На территории площадью более шести тысяч квадратных метров разместятся несколько спортивных залов, два бассейна, а также буфет и медпункт.

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