Многие сталкивались с тем, что их дети не хотят ходить на физкультуру, а кто-то и сам прогуливал спортивные уроки. Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Денис Клебанов уверен — это напрямую связано с тем, что во многих школах физкультуру считают неинтересным предметом.

«Ребенок хочет получать что-то интересное, что его увлечет. Не важно, что это будет — спорт или какое-то другое направление деятельности. Но если мы говорим о спорте, то мы должны предлагать хорошие, интересные проекты. Именно это сейчас у детей и востребовано», -

Он считает, что изменить этот подход и привить любовь к физкультуре в первую очередь должны именно родители. А школы и другие спортивные организации должны заинтересовать и увлечь ребенка — в противном случае у него может пропасть все желание к занятиям. Клебанов уверен, что многое зависит от педагогов, которые должны уметь находить общий язык с детьми - использовать в ходе занятий интерактив и креатив.