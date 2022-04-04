Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал матч своих подопечных с екатеринбургским «Уралом», который завершился вничью. Специалиста процитировала «Газета.ru».

«С чем связаны проблемы ЦСКА в ничейном матче с „Уралом“? Причина может быть та, про которую я уже говорил — физическое и психологическое состояние команды», — объяснил Березуцкий.

По его словам, у ЦСКА была проблема не в опорной зоне, а в компактности всей команды, и это не позволяло выигрывать подборы. Он заметил, что в матче с «Уралом» «армейцы» проигрывали их очень много, в особенности в первом тайме.