Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения заменят поход в спортзал

Для занятий спортом дома потребуется: коврик или плотное полотенце. Если у вас есть какой-то инвентарь, то его также можно добавить в тренировку.

Начинать стоит с включения любимой музыки и небольшой разминки.

«Даже если нет скакалки, включите воображение и попрыгайте через воображаемую скакалку. Затем сделайте растяжку: наклоны в разные стороны и повороты», посоветовала Недорезова.

Фитнес-тренер порекомендовала пять упражнений, которые помогут держать тело в тонусе. Чтобы сохранить форму необходимо выполнять: отжимания с разной постановкой рук, выпады назад, ягодичный мостик лежа на спине, боковую планку на локте и приседания плие с широкой постановкой ног.

Данные упражнения лучше делать по три подхода. Они являются базовыми, но можно их разнообразить. Для задействования большего количества мышц, нужно использовать повороты и наклоны.