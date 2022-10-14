Фитнес-тренер Новикова рассказала, как приучить себя к занятиям бегом | 360°

Спорт 14 октября 2022, 23:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фитнес-тренер Новикова рассказала, как приучить себя к занятиям бегом Тренер Новикова посоветовала постепенно привыкать к занятиям бегом

Читать 360tv в

Бег является отличным видом физической активности. Тренер по фитнесу Полина Новикова рассказала, как приучить себя к таком занятиям. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, бег помогает справиться с приступом осенней апатии. При этом такой метод в разы эффективнее употребления пищи, которая, к тому же, может спровоцировать проблемы с лишним весом.

Реклама

Новикова предложила постепенно подходить к таким занятиям. В противном случае существует риск перетрудить организм. Для того, чтобы разнообразить времяпрепровождение, тренер посоветовала все время выбирать разные маршруты.

Реклама

Для бега стоит выбрать специальную обувь, а также подобрать теплую одежду, чтобы не заболеть простудой.

«Кроссовки должны иметь специальную амортизацию, которая бывает в пяточной области подошвы и у носка. Размер тоже должен соответствовать размеру вашей ноги. Великоватые кроссовки старшего брата для серьезных занятий бегом не подойдут», — отметила Новикова.

0 0 0 0 0 0