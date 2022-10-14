Фитнес-тренер Новикова рассказала, как приучить себя к занятиям бегом | 360°

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Фитнес-тренер Новикова рассказала, как приучить себя к занятиям бегом

Тренер Новикова посоветовала постепенно привыкать к занятиям бегом

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Бег является отличным видом физической активности. Тренер по фитнесу Полина Новикова рассказала, как приучить себя к таком занятиям. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, бег помогает справиться с приступом осенней апатии. При этом такой метод в разы эффективнее употребления пищи, которая, к тому же, может спровоцировать проблемы с лишним весом.

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Новикова предложила постепенно подходить к таким занятиям. В противном случае существует риск перетрудить организм. Для того, чтобы разнообразить времяпрепровождение, тренер посоветовала все время выбирать разные маршруты.

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Для бега стоит выбрать специальную обувь, а также подобрать теплую одежду, чтобы не заболеть простудой.

«Кроссовки должны иметь специальную амортизацию, которая бывает в пяточной области подошвы и у носка. Размер тоже должен соответствовать размеру вашей ноги. Великоватые кроссовки старшего брата для серьезных занятий бегом не подойдут», — отметила Новикова.

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