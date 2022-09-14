Фитнес-модель Бондаренко развеяла опасения женщин по поводу занятий спортом | 360°

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Фитнес-модель Бондаренко развеяла опасения женщин по поводу занятий спортом

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Фитнес-модель Дарья Бондаренко рассказала, что женщины могут не опасаться того, что из-за занятий спортом у них появятся мышцы, как у мужчин. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

"Увы, возможно я расстрою кого-то, но даже 10 лет тренировок пять раз в неделю и употребление анаболических стероидов не превратят вас в Шварценеггера", - подчеркнула Бондаренко.

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Она уточнила, что регулярные физические нагрузки помогают сформировать красивое и подтянутое тело. Также от занятий спортом может улучшиться осанка, если соблюдать технику упражнений, заключила модель.

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