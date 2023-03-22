Спорт 22 марта 2023, 16:47 Фитнес-клубы столкнулись с дефицитом тренеров

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Фитнес-клубы столкнулись с дефицитом профессиональных тренеров, который усугубился из-за пандемии. Такой информацией поделилась президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснила, что приходящие в сферу люди из спорта не подходят для данной должности. Поэтому клубы вынуждены переучивать таких специалистов.

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«Адаптация специалиста занимает в крупных сетях, как минимум, два месяца, в мелких — чуть меньше, но все равно это затраты и время», — пояснила Киселева.

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