Фитнес-эксперт рассказал, как изменилось отношение россиян к тренировкам

Ожидалось, что из-за введенных мер безопасности, таких как соблюдение социальной дистанции, людей в спортзалах станет в разы меньше. Однако этого не произошло, а все посетители ведут себя сознательно, отметила Силина.

«Такого, чтобы к нам очередь стояла, нет. Поток людей очень спокойно перераспределяется. Пока мы не встречали случая, когда в клубе скопилось много людей, и этот вопрос нужно было бы решать. Но коллеги отмечают, что наши клиенты очень сознательные. Они предварительно звонят и уточняют, после чего — все комфортно», — поделилась специалист.

Она также подчеркнула, что не все тренажерные залы смогут пережить пандемию, так как посетителей стало меньше, что негативно отражается на выручке. Тем более, что существует вероятность второй вспышки коронавируса.

Людей в фитнесс-залах становится меньше и из-за теплой погоды, так как многие находятся за городом.