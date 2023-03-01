Спорт 01 марта 2023, 23:58 Фитнес-эксперт Маврантца рассказала, зачем регулярно менять режим занятий спортом Фитнес-эксперт Маврантца посоветовала увеличить нагрузки во время занятий спортом

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Чтобы прогресс от занятий спортом не стоял на месте, важно регулярно менять режим тренировок. Такой информацией поделилась фитнес-эксперт Анжелика Маврантца. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на FIU News.

По словам специалиста, во время занятий спортом важно соблюдать последовательность. При одинаковой нагрузке прогресс может просто остановиться. Специалист подчеркнула, что каждые четыре-шесть недель стоит разрабатывать новый план тренировок.