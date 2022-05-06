Международная федерация университетского спорта (FISU) перенесла летнюю Универсиаду в Китае на 2023 год из-за волны коронавируса в стране. Об этом сообщила «Политика сегодня».

«Решение о переносе Универсиады-2021 в Чэнду было принято нелегко, но это правильное решение для спортсменов», — сказал глава FISU Леонц Эдер.

Универсиада должна была пройти в китайском городе Чэнду. Однако Китай уже несколько месяцев борется с новой волной коронавируса.