FISA назвала условия участия российских гонщиков в ралли «Дакар-2023» | 360°

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FISA назвала условия участия российских гонщиков в ралли «Дакар-2023»

E1.RU: Гонщик Сергей Карякин может отказаться от участия в «Дакаре»

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Сергей Карякин, гонщик и победитель ралли «Дакар» в категории квадроциклов, может пропустить соревнования в этом году из-за новых требований международной федерации автомобильного спорта (FISA). Об этом спортсмен сообщил городскому порталу Екатеринбурга E1.RU.

FISA назвала условия участия российских спортсменов в предстоящем ралли «Дакар-2023». Карякин рассказал, что организация потребовала от гонщиков подписать документы о том, что они не согласны с проводимой Россией политикой.

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«Оказалось, что без подписания бумаги о том, что мы не поддерживаем спецоперацию, президента и политику страны в целом, мы не можем участвовать в гонке», — отметил спортсмен.

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По его словам, еще недавно международная федерация отмечала, что в спорте нет политики. Но теперь для участия в ралли «Дакар-2023» россиян заставляют отказаться от флага своей страны. Сергей Карякин подчеркнул, что организация ставит «вопрос личных убеждений», но он не будет пропускать гонку, если это требование отменят.

Ралли-марафон «Дакар-2023» пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии.

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