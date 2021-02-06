«Фиорентина» уступила «Интеру» в дебютном матче Кокорина

Российский нападающий Александр Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины» с «Интером». Спортсмен вышел на замену в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Кокорин вышел на поле на 74-й минуте матча. Он заменил Душана Влаховича. На момент выхода Кокорина счет игры был 0:2 в пользу «Интерна».

До конца встречи счет не поменялся. «Фиорентина» уступила «Интеру». Миланцы забили по голу в каждом из таймов — Николо Барелла (31-я минута) и‎ Иван Перишич (52-я).

Таким образом «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до пяти матчей. В активе клуба 47 очков, и он лидирует в турнирной таблице. Следом за ним с отставанием в один балл расположился «Милан». «Фиорентина» находится на 12-й строчке. В активе команды 22 очка, уточнило РИА «Новости».

Александр Кокорин официально стал игроком «Фиорентины» 27 января. Разрешение на работу в Италии российский футболист получил1 февраля.

Перспективы футболиста у «фиалок» зависят от того, как он себя проявит и насколько точно будет следовать указаниям тренера. Россиянина назвали человеком, которые «схватывает на лету». У него есть все шансы хорошо вписаться в коллектив. Итальянские СМИ проявили к российскому спортсмену повышенный интерес.