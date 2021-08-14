«Фиорентина» разгромила «Козенцу» без участия Кокорина

Футбольный клуб «Фиорентина» провел первый в новом сезоне официальный матч. «Фиалки» выиграли в 1/32 кубка Италии у «Козенцы» с разгромным счетом 4:0.

Голы забили Душан Влахович, оформивший дубль, Николас Гонсалес и Лоренцо Венути, сообщил «Чемпионат.com». Россиянина Александра Кокорина со скамейки запасных не выпустили.

В летнее трансферное окно, как стало известно ранее, клуб может предложить его командам из России и Турции.

30-летнй форвард играл за «Сочи» и другие российские клубы. Контракт Кокорина с «Фиоретиной» на 4,5 миллиона евро заключен до 2024 года. Он принял участие в четырех матчах, но результативными действиями не отметился.

С января 2020 по февраль 2021 года Кокорин пробыл на поле 17 минут. Итальянские болельщики назвал его игру деревянной.